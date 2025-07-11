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Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada, 15 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin incelemelerin de sürdüğü öğrenildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Konya'da Yunak-Turgut kara yolunda, saat 07.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Yaşar T. yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan 42 VZ 040 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

15 KİŞİ YARALANDI 

Kazada sürücü Yaşar T. ve işçiler Şerife Ç., Zeynep D., Ayşe K., Hatice Ü., Azize K., Ayşe D., Keziban K., Havva A., Hacer K., İmran A., Hacer K., Keziban D., Nilah Ç. ve Efe T. yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI 

Yaralılar, ambulanslarla Yunak ve Akşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor. 

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