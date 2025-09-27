Konya'da tırın çarptığı genç hayatını kaybetti

Gece saatlerinde Konya - Adana Kara yolu üzeri Ereğli çevre yolunda K.E. idaresindeki 11 UA 480 plakalı Volvo marka tır, yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan Eren Özcan'a (20) çarptı.

TALİHSİZ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından Eren Özcan'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.