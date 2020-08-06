Konya'da torpil patlamasıyla görme yetisini kaybetti

Arkadaşının deliğe bıraktığı torpile bakarken meydana gelen patlama sonucu yaralanan 7 yaşındaki Arda; sağ gözüyle yüzde 30, sol gözüyle de yüzde 10 görebiliyor.

Konya’nın Karatay ilçesi Akabe Mahallesi’nde bulunan sitenin içerisindeki parkta, arkadaşlarıyla oynayan ilköğretim 2'nci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki İhsan Arda Alay, bir arkadaşının duvardaki deliğe torpil bıraktığını gördü.

Merak edip, bakmak için deliğe yaklaşan İhsan Arda, torpilin patlaması sonucu gözlerinden ağır yaralandı.

Arda’ya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

İKİ KEZ AMELİYAT OLDU

Oğlunu parkta yaralı bir şekilde gören baba Nabi Alay (36), olay yerine gelerek İhsan Arda’yı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Burada hemen ameliyata alınan İhsan Arda Alay, daha sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada da ikinci kez ameliyat edilen küçük çocuk, sonrasında taburcu oldu.

İhsan Arda'nın ailesi, sorumlular hakkında şikayette bulundu.

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“ANNE BABALAR DİKKAT ETSİN”

İhsan Arda'nın gözlerinde hasar meydana geldiğini belirten baba Nabi Alay, “Şu an gözünün bir tanesi yüzde 10, diğer gözü de yüzde 30 görüyor. İlerleyen safhalarda ne olacağı hakkında sonuç verilemiyor. Anne babaların buna dikkat etmesini istiyorum. Anne babalar, çocuğun hevesi var diye bir torpil, patlayıcı madde almamalı. Yaptıracaksa bile kontrollü şekilde yaptırmalılar. Hiç alınmasın. Kendisine de, bir başkasına da zarar verebilir, bunun için daha duyarlı olunmasını istiyorum.” dedi.

“İLERİDE PİLOT OLMAK İSTİYORDU”

İhsan Arda'nın ileride pilot olmak istediğini söyleyen Nabi Alay, “İleride pilot olmayı çok istiyordu ama şu süreçte o da zor. Allah büyüktür inşallah daha iyisi olsun diyoruz.” diye konuştu.

“BULANIK GÖRÜYORUM”

Nesneleri seçmede zorlandığını belirten İhsan Arda ise “Çocuk torpili deliğe soktu. Ben önündeydim direkt patladı. Sonra da komşumuz beni buraya kadar getirdi. Babam da beni hastaneye götürdü. Şu an bulanık görüyorum.” dedi.

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMIYOR

Enfeksiyon riski olduğu için evden dışarıya çıkamayan İhsan Arda'nın arkadaşları da küçük çocuğu yalnız bırakmıyor.

Balkona çıkan İhsan Arda’ya alkışlarla moral veriyorlar.