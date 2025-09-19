Konya’da ulaşım 10 gün boyunca ücretsiz: Tüm ilçelerde geçerli olacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehirde öğrenim gören üniversite öğrencilerine önemli bir kolaylık sağlıyor.

Başkan Uğur İbrahim Altay, 2025-2026 eğitim döneminde Konya’yı tercih eden öğrencilere başarı dileklerini iletirken, belediye olarak gençlerin hayatını kolaylaştıracak birçok hizmeti sürdürdüklerini belirtti.

Altay, üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilerin belediyeye ait otobüs ve tramvaylardan ilk kullandıkları andan itibaren 10 gün boyunca ücretsiz faydalanabileceklerini söyledi.

10 günlük sürenin ardından ise öğrenciler herhangi bir ek kart almadan, indirimli öğrenci tarifesinden yararlanmaya devam edebilecek.

Başkan Altay, “Konya'mızda öğrenim gören öğrencilerimiz en uygun fiyatla toplu ulaşımı kullanma imkanına sahiptir. Her sene olduğu gibi bu yıl da Konya'daki üniversitelere kayıt yaptıran gençlerimiz üniversitelerin kendilerine verdiği öğrenci kartlarıyla, belediyemize ait otobüs ve tramvaylardan ilk kullandıkları andan itibaren 10 gün süreyle ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Öğrenciler, 10 günün sonunda ise başka bir toplu ulaşım kartı almalarına gerek kalmadan indirimli öğrenci tarifesini kullanmaya devam edecek. Öğrenci şehri Konya'mızda üniversiteli gençlerimizi en güzel şekilde ağırlamak ve onların hayatını kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize öğrenim hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

HANGİ ÜNİVERSİTELERDE GEÇERLİ?

Konya’daki üniversiteleri kapsayan uygulama, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’ne bu yıl kayıt yaptıran öğrenciler için geçerli.

Öte yandan Konya’da öğrenci biniş ücreti 9 lira olurken, aylık sınırsız biniş imkanı sunan abonman 350 lira olarak uygulanıyor.