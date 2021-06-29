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    Konya'daki ev sahibi, kapı girişindeki elektrik direğinden kurtuldu

    Güner Ailesi'ne evlerine girerken zorluk yaşatan bahçe kapısının önündeki demir elektrik direği, 9 ay sonra kaldırılıyor.
    • DHA
    • 29.06.2021 - 13:52
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 14:01
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    Konya'daki ev sahibi, kapı girişindeki elektrik direğinden kurtuldu

    Konya'nın Karatay ilçesi Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde oturan Ramazan Güner, 10 yıldır oturduğu evin etrafını bahçe duvarıyla çevirdi.

    Ardından bahçe kapısı yaptı. Kapının önündeki demir elektrik direğinin kaldırılması için de yetkili kuruma başvurdu.

    Ancak kurum, 9 ay sonra direğin kaldırılması için çalışma başlattı.

    "DEĞİŞTİRECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"

    Direk nedeniyle aracını içeriye alamadığını belirten Güner, "10 yıldır burada oturuyorum. Bahçe duvarımız yoktu. Ben yetkililere bahçe duvarı yapacağımı ve kapının olacağı yerde direk olduğunu söyledim. Görevliler de geldi, resmini çektiler. Direğin yerinin değiştirileceğini, kapıyı yapabileceğimi söylediler." diye konuştu.

    Konya daki ev sahibi, kapı girişindeki elektrik direğinden kurtuldu #1

    Konya daki ev sahibi, kapı girişindeki elektrik direğinden kurtuldu #2

    Konya daki ev sahibi, kapı girişindeki elektrik direğinden kurtuldu #3

    Konya daki ev sahibi, kapı girişindeki elektrik direğinden kurtuldu #4

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