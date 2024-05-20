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Konya’nın iki ilçesinde yağmur duası

Konya’nın iki ilçesinde yağmur duası Konya’nın Beyşehir ve Derbent ilçesinde düzenlenen yağmur ve şükür duası programlarında bir araya gelen çiftçiler, ellerini yağış ve şükür duası yapmak için semaya kaldırdı.