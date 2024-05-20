Konya’nın iki ilçesinde yağmur duası

İHA
Beyşehir’in Gölyaka Mahallesi’nde düzenlenen yağmur duasında, mahalle sakinleri ile ekili alanları için yağış beklentisinde olan çiftçiler buluştu.
Tekke mevkiinde yapılan duada ellerini semaya açan çiftçiler, yağmur diledi. Programa çevre yerleşim merkezlerinden de vatandaşlar iştirak ederken, katılımcılara dua sonrasında yemek ikram edildi.
Eller semaya açıldı
Derbent ilçesine bağlı Değiş Mahallesi’nde de üreticiler ile mahalle sakinleri, yağmur ve şükür duası programlarında bir araya geldi.
Programa İlçe Kaymakam Vekili Bünyamin Miroğlu, İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Ayten’in de aralarında olduğu çok sayıda bürokrat, kamu görevlisi ve vatandaşlar katıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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