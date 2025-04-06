Kop Dağı'nda kar ve tipi: Ulaşım geçici olarak durduruldu

DHA

Bayrburt ile Erzurum'u birbirine bağlayan Kop Dağı Geçidi'nde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. Gece saatlerinde aniden başlayan tipi ve soğuk hava nedeniyle yolların bazı kısımlarında buzlanma meydana geldi.

KOP GEÇİDİ GEÇİCİ SÜRELİĞİNE ULAŞIMA KAPATIDI

Yoğun kar, görüş mesafesini düşürüp yolları kaygan hale getirdi. Bu nedenle Karayolları ekipleri, Bayburt-Erzurum kara yolunun Kop Geçidi mevkiini geçici olarak trafiğe kapattı. Büyük tonajlı araçların kayma riski nedeniyle tır ve kamyonlar, uygun alanlarda durdurularak bekletildi. Kop Dağı güzergahını kullanan sürücüler, tipi ve fırtınanın şiddetini kaydederek o anların zorluklarını gözler önüne serdi.