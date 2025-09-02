Köpek sahiplerinin çoğu bu hatayı yapıyor! Uzmanı uyardı

Köpeğinize yemek, yürüyüş ve sevgi sunmak iyi niyetin bir parçası olsa da, net sınırları olmayan aşırı sevgi, evcil hayvanınızla yaşayabileceğiniz en büyük hata olabilir.

Bir köpek davranışı uzmanı, TikTok’taki @AlFalloClub hesabında yayınladığı videoda, sahiplerin çoğunun bu hataya düştüğünü belirtti.

“Bana danışanların %99’u bunu yapıyor.” diyen uzman, özellikle köpek yavruları veya zor bir geçmişi olan köpeklerde, aşırı şımartmanın ve az sayıda kural koymanın istenmeyen davranışlara yol açabileceğini vurguladı.

KÖPEĞİNİZDE İTAATSİZLİK VE STRES YARATABİLİR

Köpek sahipleri, iyi niyetle yapılan aşırı sevginin evcil hayvanlarda istenmeyen davranışlara yol açabileceğini bilmeliler. Uzmanlar, bu yaklaşımın köpeğin aile içindeki yerini anlamasını zorlaştırdığını ve endişe, heyecan ya da itaatsizlik gibi tepkilere sebep olabileceğini belirtiyor.

Uzman, sevgi ve kuralların dengeli bir şekilde uygulanmasının önemine dikkat çekiyor. Bu, köpeğe alanları ve etkileşim zamanlarını tanıtmayı, sakin kalmayı öğretmeyi ve köpek kurallara uyduğunda sevginin verilmesini içeriyor.

Uzman, açıklamasında, “Bu ona kötü davranmak ya da görmezden gelmek anlamına gelmez. Köpek sakin olduğunda ve kurallara saygı gösterdiğinde sevgi verilmesi önemlidir” diyerek doğru yaklaşımın ipuçlarını verdi.