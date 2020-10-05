İzmir Valisi Köşger, Kordon'da bisiklet yoluna cipiyle giren sürücüye 2 ayrı ceza kesildiğini açıkladı.

İzmir Kordon'da bisiklet yoluna girip, bisikletli bir çocuğu tehlikeye soktuğu öne sürülen cipin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, tepkilere neden oldu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kendisinin de etiketlendiği paylaşıma cevap verdi.

Köşger, "Bahse konu araca Karayolları Trafik Kanunu 2 ayrı maddesine muhalefetten 2 ayrı ceza kesilmiştir. Bilgilerinize." ifadelerini kullandı.

BELEDİYE DE CEZA VERDİ

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi de konuyla ilgili bir açıklama yaparak, araç sürücüsüne gerekli cezai işlemlerin uygulandığını bildirdi.

Kordon'da bisiklet yoluna giren cipe ceza İZLE