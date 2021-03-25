Koronavirüs 119 yaşındaki Amasyalı Şeker Nine'yi yıkamadı

Amasya'da yaşayan Şeker Arslan, aynı evde birlikte yaşadığı kızı, damadı ve iki torunu 3 ay önce koronavirüse yakalanmasına rağmen kendisinde semptom görülmedi.

Koronavirüs salgını tüm dünyayı kasıp kavururken, hastalağıa yakalananların bazıları hayatını kaybediyor, bazıları ise semptom bile göstermiyor.

Amasya'da yaşayan 119 yaşındaki Şeker Arslan, birlikte kaldığı kızı, damadı ve torunları virüse yakalanmasına rağmen kendisi semptom göstermedi.

TESTLERİNİN NEGATİF ÇIKMASI, HERKESİ ŞAŞIRTTI

Hastanede yapılan testi negatif çıkmasıyla da herkesi şaşırttı. Annesinin de 110 yaşına kadar yaşadığı öğrenilen Arslan, 6 çocuğunu büyütürken seslendirdiği manileri unutmadan söylemesiyle de dikkat çekiyor.

"DERDİNİ KAFANA TAKMA, İYİ BESLEN"

Karşılaştıkları hiçbir sorunu kafalarını takmamalarını tavsiye eden 119 yaşındaki annesinin yıllardır doğal gıdalarla beslenmeye özen gösterdiğini belirten kızı Serap Yüksel, "Tereyağı, bal, peynir sofrasından eksik olmazdı. Yoğurdunu kendisi mayalardı. Halen sabah kahvaltısında haşlanmış yumurtası eksik olmaz" dedi.

"GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ ANNEM TURP GİBİ"

Eşi, kızı ve oğlunun 3 ay önce korona irüse yakalandığını anlatan Yüksel, "Biz ailecek korona virüse yakalandık. Ama Alzheimer ve tansiyon hastası annemin testi negatif çıktı. Ona ayrı bir odada baktım. Ayrıca sağlık ekipleri eve gelip iki defa aşısını da yaptılar. Çok şükür hastalığa da yakalanmadı. Gördüğünüz gibi annem turp gibi" diye konuştu.

YENİ KİMLİK KARTINI VALİ TESLİM ETTİ

Kocası yıllar önce vefat eden 27 Haziran 1902 doğumlu Arslan’a nüfus müdürlüğüne gidemediği için yeni kimlik kartını evinde teslim eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını iletti. Vali Masatlı, kendilerini dualarla karşılayan Arslan’a sağlık diledi.

Ziyarette Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt ile İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Zehra Şahinler de yer aldı.