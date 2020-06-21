Koronavirüs kılığına giren tiyatrocuyu köpek kovaladı

Bursa’da hayvan kostümleri giyerek farkındalık oluşturan Bahtiyar Keskin, bu sefer salgına dikkat çekmek için virüs kılığına girdi.

Bursa'da tiyatrocu Bahtiyar Keskin, daha önce bir çok kılığa girip farklı konularda vatandaşları bilinçlendirmişti.

Bu defa kendi hazırladığı korona virüs kostümünü giyip Bursa’nın muhtelif yerlerinde gezen tiyatrocu, maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşları uyarıp maske taktırdı.

Sosyal mesafe kurallarına uymayanları ise sosyal mesafeye getirdi.

KÖPEK KOVALADI

Kırmızı renkli küre şeklindeki kostümü gören bir köpek ise, tiyatrocuyu kovalamaya başladı.

Köpeğin kendisini ısıracağından korkan tiyatrocu, hızla koşarak bölgeden uzaklaştı. Bu anlara şahit olan vatandaşlar kahkahaya boğuldu.

Parklarda masa masa gezen Bahtiyar Keskin, korona virüsün ne kadar tehlikeli olduğunu söyleyip, vatandaşların maske takmasını istedi. Örnek bir davranışa imza atan tiyatrocu herkesten takdir topladı.

"MAKSADIM VATANDAŞLARI BİLİNÇLENDİRMEK"

Korona virüse dikkat çekmek için böyle bir faaliyete imza attığını ifade eden Bahtiyar Keskin, "Ben bir çok sosyal sorumluluk projesi için çeşitli kılığa girerek farklı gösteriler yapıyorum. Bugün de korona virüs kostümü giyip Bursa’da sosyal mesafe kurularına uymayanları ikaz edip, maske takmayanlara gerekli bilgilendirmeyi yaptım. Sağ olsun vatandaşlar uyarılara kulak verip maskelerini taktı. Sosyal mesafesini korumayanlar mesafesini korudu. Maksadım korona virüse karşı vatandaşları bilinçlendirmek" dedi.