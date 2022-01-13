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    Köyceğiz Gölü'nün taşması sonucu restoran ve kafeler su altında kaldı

    Muğla'da etkili olan sağanak nedeniyle taşan Köyceğiz Gölü'nün kenarındaki restoran ve kafeleri su bastı. İşletmeciler, sular altında kalan masa ve sandalyeleri kurtarmak için seferber oldu.
    • DHA
    • 13.01.2022 - 20:34
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    Köyceğiz Gölü'nün taşması sonucu restoran ve kafeler su altında kaldı

    Muğla'da 4 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Köyceğiz ilçesindeki derelerin debileri yükseldi. Köyceğiz Gölü'nü besleyen 4 derede de su seviyesi arttı.

    GÖL TAŞTI, KORDANDAKİ İŞ YERLERİ SU ALTINDA KALDI

    Derelerin taşıdığı yağmur suları nedeniyle göl taştı, kordondaki iş yerlerini su bastı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ile Köyceğiz Belediyesi ekipleri, su tahliyesi için çalışma başlattı.

    Atatürk kordonundaki kafe ve restoran işletmecileri, sular altında kalan masa ve sandalyelerini kurtarmak için seferber oldu. Göldeki su seviyesinin yüksekliğini koruması nedeniyle Sanat Sokağı'nda takı malzemesi ile süs eşyaları satan esnaf ise iş yerlerini açmadı.

    Köyceğiz Gölü nün taşması sonucu restoran ve kafeler su altında kaldı #1

    FERİBOT SEFERLERİ DE DURDURULDU

    Öte yandan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi ile Köyceğiz ilçesi Çandır Mahallesi arasında düzenlenen feribot seferlerinin, Dalyan Kanalı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle durdurulduğu bildirildi.

    Köyceğiz Gölü nün taşması sonucu restoran ve kafeler su altında kaldı #2

    Köyceğiz Gölü nün taşması sonucu restoran ve kafeler su altında kaldı #3

    Köyceğiz Gölü nün taşması sonucu restoran ve kafeler su altında kaldı #4

    Köyceğiz Gölü nün taşması sonucu restoran ve kafeler su altında kaldı #5

    Köyceğiz Gölü nün taşması sonucu restoran ve kafeler su altında kaldı #6

    Köyceğiz Gölü nün taşması sonucu restoran ve kafeler su altında kaldı #7

    Köyceğiz Gölü nün taşması sonucu restoran ve kafeler su altında kaldı #8

    Köyceğiz Gölü nün taşması sonucu restoran ve kafeler su altında kaldı #9

    Köyceğiz Gölü nün taşması sonucu restoran ve kafeler su altında kaldı #10


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