Haberler

İç Haber

Köyceğiz Gölü'nün taşması sonucu restoran ve kafeler su altında kaldı

Köyceğiz Gölü'nün taşması sonucu restoran ve kafeler su altında kaldı

Muğla'da etkili olan sağanak nedeniyle taşan Köyceğiz Gölü'nün kenarındaki restoran ve kafeleri su bastı. İşletmeciler, sular altında kalan masa ve sandalyeleri kurtarmak için seferber oldu.