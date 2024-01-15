Kozan’da esnaflar iş yerlerini Türk bayrakları ile donattı Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerlerimiz için Kozanlı esnaflar, iş yerlerini Türk bayrakları ile donattı. Camide görev başındaki askerler ve şehit düşen Mehmetçikler için dua edildi.

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İHA

Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerimiz için yurdun dört bir yanında vatandaşlar, evlerine ve iş yerlerine Türk bayrakları asıyorç



Adana'nın Kozan ilçesinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde son dönemde şehit düşen askerlerin acısını yaşadıklarını kaydeden esnaflar, tüm askerlere ve şehitlere saygı için ev ve iş yerlerini Türk bayrakları ile donattı.

Esnaflardan Murat Köküsoy, operasyonda bulunan askere destek, şehitlere saygı için iş yerlerini bayraklarla donattıklarını ifade ederek, "Görev yapan tüm askerlerin yanındayız" dedi.

"Gerekirse biz de gideriz"

Tarihi çarşı esnaflarından Murat Mercan ise şehitlerin acısının yürekleri dağladığını, Mehmetçiğin yanında olduklarını, son terörist etkisiz hale gelene kadar bu mücadeleye gerekirse katılım sağlayarak askerin yanında olacaklarını ifade etti.

"İnancımız tam"

Esnaf Veysel Şakir de, Türk ordusunun dünyanın en güçlü ordularından olduğunu kaydederek, “Şehitlerimiz bizlerin şanı şerefi. Şehitlerimizin intikamı alındı. Yabancı kaynaklarla beslenen terör örgütlerinin kökünün kazınacağına inancımız tam” diye konuştu.

Esnaflar cadde ve sokakları Türk bayrakları ile donatırken, tarihi Hoşkadem Camii'nde şehitler için mevlit okutuldu. Programda operasyondaki askerler için de dualar edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)