Kritik 48 saat başladı: Marmara ve Ege'yi silip süpürecek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Marmara ve Ege'de bulunan 11 kent için sarı kodlu uyarı verildi.

İstanbul ve İzmir dahil 11 kenti kapsayan uyarıda, bu kentlerde kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi ve vatandaşların dikkatli olması istendi.

İşte sarı kod ile uyarı alan iller olarak "Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Yalova" açıklandı.

Hava Forum ise son 48 saat için uyarıda bulundu.

Paylaşımda, "Poyrazın kuvvetleneceği 48 saate giriyoruz. Perşembe ve cuma lütfen ama lütfen sigara v.b. yanıcı maddelerinizi yere atmayınız. Rüzgar kuvvetli esecek, büyük bir felaket yaşamayalım. Lütfen ama lütfen dikkat..." denildi.