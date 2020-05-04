Kuaför ve berberler hizmete başlıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kuaförler, güzellik salonları ve berberlerin mayısın 3. haftasında açılması planlanıyor

Koronavirüs ile mücadele kapsamında kuaförler, güzellik salonları ve berberler gibi çeşitli iş yerlerinin faaliyetleri, 21 Mart’ta, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile fiziksel teması sona erdirmek için ikinci bir tarihe kadar kapatılmıştı.

KAÇAK TIRAŞLAR ARTTI

İş yerlerinin kapanmasının ardından Türkiye’de birçok ilde bazı berberler, yasak olmasına rağmen oto sanayilerde, depolarda, evlerde, çatılarda ve sokakta tıraş yapmaya başladı. Polis, her gün çok sayıda adrese kaçak tıraş operasyonu düzenliyor...

MAYISIN 3. HAFTASINDA AÇILMASI PLANLANIYOR

Türkiye'nin koronavirüse karşı gösterdiği etkin mücadelede büyük bir başarı sağladı...

Yavaş yavaş normalleşme adımlarına geçen Türkiye, bununla ilgili çalışmalarını da sürdürüyor.

Bu kapsamda atılacak ilk adımlar, tedbirler kapsamında alınan yasakların kaldırılması.

Tedbir amaçlı kapatılan kuaförler, güzellik salonları ve berberlerin açılması da gündeme getirildi. Bu işletmelerin, mayısın 3.haftasında açılması planlanıyor.

TEDBİRLER ALINACAK

Kuaförler, güzellik salonları ve berberlerin açılması için çalışmalar sürerken, bu işletmelerde birtakım tedbirler alınacak.

Tedbirlerden birkaçı şu şekilde:

Randevulu sisteme geçilecek.



Berberlerde ve kuaförlerde kalabalığın oluşmaması için içeriye çok sayıda kişi alınmayacak.



Berberlerin saç kesimi yaparken eldiven ve maske takma zorunluluğu olacak.

İşletmeler sık sık dezenfekte edilecek.

Denetimler artırılacak...

ALMANYA'DA KUAFÖRLER AÇILDI

Almanya’da, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 23 Mart’tan beri kapalı tutulan kuaförler yeniden müşterilerine kapılarını açtı.

Kaçak tıraşlara baskın devam ediyor İZLE



