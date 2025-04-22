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AA & Ensonhaber

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi’nden geçen Nakkaş Deresi, bir süredir çevre sakinlerinin en büyük sorunu haline geldi. Dereye karışan atık sular nedeniyle bölgeye keskin ve ağır bir koku yayılırken, derenin zaman zaman siyah, kahverengi, hatta kırmızı renkte aktığı gözlemleniyor. En yoğun kirlilik ise sitelerin sıralandığı İsmet İnönü Caddesi çevresinde yaşanıyor.

Kirliliğin yalnızca dereyle sınırlı kalmadığını belirten vatandaşlar, derenin döküldüğü Küçükçekmece Gölü’nde de kötü kokunun ve su yüzeyindeki kirliliğin bariz hale geldiğini söylüyor.

"PENCEREMİZİ AÇAMAZ HALE GELDİK"

Mahalle sakini Şükran Başkır, derenin neredeyse her gün farklı bir renge büründüğünü ve yoğun koku yüzünden evlerinde cam dahi açamadıklarını dile getiriyor:

Atık suyun nereden salındığını bilmiyoruz ama yayılan koku mahalleyi esir alıyor. Camlarımızı açmak şöyle dursun, evin içine kadar siniyor. Bu su sadece çevreyi değil, gölü de zehirliyor.

Belediyeye defalarca başvurduklarını söyleyen Başkır, gelen yanıtların genellikle mesajla verildiğini, derede zaman zaman temizlik yapıldığının belirtildiğini ifade etti. Ancak mahalleli, bu geçici çözümlerin yetersiz kaldığını düşünüyor.

"SU KIRMIZIYA DÖNDÜ, KOKU DİĞER MAHALLELERE KADAR ULAŞTI"

Dereye komşu bir sitede oturan Sude Damla Yıldız ise, son bir haftadır kokunun dayanılmaz boyutlara ulaştığını söyledi:

“Bir ara su kırmızıya döndü. Renk gitti ama koku kaldı. Öyle ki başka mahallelerdeki arkadaşlarımız da bu kokudan şikâyet ediyor.”



Nisa Su Yıldız da, özellikle geceleri cam açmanın imkânsız hale geldiğini anlatarak, “Bir-iki hafta önce öyle bir koku geldi ki, sanki hayvan leşi vardı. Yağmur yağınca daha da kötü oluyor. Su sürekli akıyor ama ne suyu olduğunu bilen yok. Bu artık dayanılmaz bir hal aldı.” sözleriyle yaşadıkları sıkıntıyı paylaştı.

Mahalle sakinleri, yetkililerden kalıcı bir çözüm bekliyor. Çünkü her gün biraz daha yayılan bu çevre sorunu, hem yaşam kalitesini düşürüyor hem de göl ve çevresindeki ekosistemi tehdit ediyor.