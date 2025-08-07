Kuraklık Edirne'de göletle birlikte ürünleri de kuruttu

Edirne’nin Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin köyündeki 218 bin metreküp kapasiteli sulama göleti, kuraklığın etkisiyle dip seviyeye indi. Su seviyesi yüzde 5’e kadar düşen gölette sulama yapılamayınca, tarım arazileri susuz kaldı, çiftçiler büyük kayıp yaşadı.

Bu yıl hem kış hem yaz yağışlarının yetersiz kalmasıyla bölgede adeta kuraklık krizi yaşandı. Özellikle mısır ve ayçiçeği tarlalarında ciddi kurumalar gözlendi; verim neredeyse yok denecek seviyelere indi.

"HİÇ SULAMA YAPAMADIK"

Keramettin Köyü Sulama Kooperatifi Başkan Yardımcısı Tuncay Özcan, son yılların en kurak döneminden geçtiklerini vurgulayarak, “Gölette su seviyesi neredeyse tamamen düştü. Bu yıl çiftçiye su veremedik. Geçen yıl az da olsa sulama yapılabilmişti ama bu yıl yağış neredeyse hiç olmadı” dedi.

Kuraklık nedeniyle ürün kaybının ciddi boyutlara ulaştığını belirten Özcan, “Mısır tarlaları tamamen kurudu. Ayçiçeğinde ise verim yüzde 80’e yakın düştü. Geçen yıl dekarda 300 kilogram ürün alırken bu yıl ancak 50 kilograma kadar geriledi” diye konuştu.

"BU KADAR KURAKLIK İLK KEZ"

Üretici İsmail Uzun da yaşadıkları kuraklığı “olağanüstü” olarak tanımlayarak, “Bugüne kadar hiç böyle susuzluk görmemiştik. Gölet tamamen boş kaldı. Su olsaydı binlerce dönüm arazi sulanabilir, bereketli bir sezon geçirirdik” ifadelerini kullandı.

Çiftçi Levent Şan da sulama yapılamayan arazilerde ciddi ürün kayıpları yaşandığını belirtti. Şan, “Kuraklık nedeniyle üretim hayal kırıklığına dönüştü. Çiftçi, umduğunu bu yıl hiç bulamadı” dedi.

Kuraklıkla mücadele eden üreticiler, önümüzdeki yıllar için hem sulama yatırımları hem de iklimsel risklere karşı destek politikalarının artırılmasını bekliyor.