Kurban Bayramı öncesi Ankara-İstanbul YHT, anahat ve bölgesel trenlere takviye

İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilinde artan yolcu talebini karşılamak amacıyla yüksek hızlı trenler (YHT), anahat ve bölgesel trenlerde kapasite artırımı yapıldığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, “Bayramın coşkusunu vatandaşlarımız en iyi şekilde yaşayabilsin diye YHT, anahat ve bölgesel trenlerde toplamda 10 bin 866 ek yolcu kapasitesi sunacağız. Hem yüksek hızlı hem de konvansiyonel hatlarda tüm planlamalar tamamlandı” dedi.

YHT HATTINDA 6 EK SEFER İLE 2 BİN 466 KİŞİLİK ARTIŞ

Uraloğlu, 5, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattında ek seferler düzenleneceğini belirterek, “Ankara-İstanbul arasında üç gün boyunca karşılıklı 6 ekstra seferle 2 bin 466 yolcuyu daha YHT’nin konforuyla buluşturacağız” diye konuştu.

ANAHAT VE BÖLGESEL TRENLERDE 8 BİN 400 EK KOLTUK

Doğu Ekspresi’nden İzmir Mavi’ye, Pamukkale Ekspresi’nden Edirne-Halkalı Bölgesel Treni’ne kadar birçok hatta vagon eklemesi yapıldığını ifade eden Bakan, “5-9 Haziran arasında anahat ve bölgesel trenlerde toplam 140 vagonluk ekleme yaparak 8 bin 400 ek koltuk kapasitesi sağlanacak. Bayram süresince günlük toplam 28 ek vagonla hizmet vererek, günlük ortalama bin 680 yolcunun daha rahat ve konforlu yolculuk yapmasını mümkün kılacağız” dedi.

DEMİRYOLLARI, BAYRAM TRAFİĞİNE HAZIR

Demiryolunun güvenli, çevreci ve rahat ulaşım özelliğiyle bayram tatillerinde tercih edilen ulaşım seçeneklerinden biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Bayram dönemindeki yolcu yoğunluğuna hazırız. Vatandaşlarımızın sevdiklerine konforlu ve güvenle ulaşabilmeleri için gereken tüm hazırlıkları yaptık” ifadelerini kullandı.