Küre’de kar hayatı durdurdu: Araçlarını çıkarmakta zorlandılar

Kastamonu’ya yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunan ve 1150 rakımıyla bilinen Küre ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde kar kalınlığı 1,5 metreyi aşarken, çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

EKİPLER SAHADA

Yoğun kar yağışının ardından Küre Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarına başladı. Ekipler, ulaşımın aksamaması için aralıksız çalışırken, çatılarda oluşan buz sarkıtları nedeniyle vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ

Kar yağışının kısa sürede etkisini artırmasıyla ilçede park halindeki araçlar tamamen kar altında kaldı. Araçlarını bulmakta zorlanan vatandaşlar, küreklerle uzun süre çalışarak otomobillerini çıkarmaya çalıştı.

"KAR BEREKET VE GÜZELLİK GETİRİYOR"

İlçe esnaflarından İhsan Akman, karın günlük yaşamı zorlaştırmasına rağmen önemli bir bereket kaynağı olduğunu ifade etti. Akman, kar yağışının su sıkıntısına çare olmasını temenni ederek, “Küre’ye yaklaşık 1,5 metre kar yağdı. Zor ama hayat devam ediyor” dedi.

"İNŞALLAH BU YILI SUSUZ GEÇİRMEYECEĞİZ"

Emekli Uğur Ersöz ise Küre Dağları’nın Türkiye’nin önemli oksijen merkezlerinden biri olduğunu belirterek, yoğun kar yağışının barajlar ve yer altı suları açısından umut verdiğini söyledi. Ersöz, araçlarını çıkarmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Allah beterinden korusun” diye konuştu.

"HER SENE YAŞIYORUZ AMA BU SENE ÇOK HIZLI YAĞDI"

İlçede taşımacılık yapan Fırat Tulum da Küre’de her yıl yoğun kar yağışı görüldüğünü ancak bu yılki yağışın kısa sürede gerçekleştiğini vurguladı. Tulum, “Her sene bu şartlarla mücadele ediyoruz. Belediyemiz çalışıyor ama zaman zaman dışarıdan destek de gerekiyor. Araçlarımız kayboldu, olası acil durumlar için çıkarmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.