'Kurtlar' Taburu Suriye'den döndü

Suriye’nin Şeran kentinde 6 ay boyunca görev yapan Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Tabur Komutanlığı’na (Kurtlar) bağlı komandolar, görev sürelerini tamamlayarak Tokat’ın Niksar ilçesine döndü.

ÇİÇEKLERLE KARŞILAMA VE TÖREN

Tabur girişinde çiçeklerle karşılanan komandolar için bir tören düzenlendi. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende dualar edildi.

55 KOMANDO, AİLELERİNE KAVUŞTU

Görevden dönen 55 komando, törenin ardından aileleriyle buluşarak hasret giderdi. Duygusal anların yaşandığı buluşma, tabur bahçesinde gerçekleşti.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan ve komandoların dönüşünü anlatan klip, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü.