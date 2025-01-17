Kuşadası açıklarında göçmen faciası: 3 ölü, 30 kişi kurtarıldı
İHA

Aydın'da saat 23.00 sıralarında Kuşadası Körfezi'nin Yunanistan sınırı yakınlarında, düzensiz göçmen taşıyan bir botta batma tehlikesi yaşandı.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

4 düzensiz göçmen denize düştü. İhbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Olayda denize düşen 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişi de durumu ağır olarak kurtarıldı.

Bottaki 29 kişinin hastaneye sevki için iskeleye ambulanslar sevk edildi.

112 ekiplerinin kurtarılan düzensiz göçmenleri hastaneye nakilleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar