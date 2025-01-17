Kuşadası açıklarında göçmen faciası: 3 ölü, 30 kişi kurtarıldı

İHA
Aydın'da saat 23.00 sıralarında Kuşadası Körfezi'nin Yunanistan sınırı yakınlarında, düzensiz göçmen taşıyan bir botta batma tehlikesi yaşandı.
3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
4 düzensiz göçmen denize düştü. İhbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Olayda denize düşen 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişi de durumu ağır olarak kurtarıldı.
Bottaki 29 kişinin hastaneye sevki için iskeleye ambulanslar sevk edildi.
112 ekiplerinin kurtarılan düzensiz göçmenleri hastaneye nakilleri devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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