Kuşadası Belediyesi'ne 'rüşvet' soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler adliyede

CHP'nin yolsuzluk soruşturmalarında bir gelişme daha yaşandı.

Birçok belediyesi yolsuzluk soruşturmalarına konu olan CHP'de, Kuşadası'na yönelik de soruşturma başlatılmıştı.

'RÜŞVET' VE 'İRTİKAP' SORUŞTURMASI BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada; tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile MASAK tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketleri değerlendirilmişti.

Değerlendirme sonucunda 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarının işlendiği belirlenmişti.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, 13 Mart'ta Aydın, İzmir ve Antalya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER ŞUNLAR:

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel,

İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan,

Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş,

Belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep,

İş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ve

İş insanı Hüseyin Kabasakal'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.