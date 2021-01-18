Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'na, 6 yıl aradan sonra kar yağdı.

Türkiye'de deniz, güneş ve kum denilince akla ilk gelen tatil yerlerinden biri olan Kuşadası'nda, hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü.

İlçede, hafta sonu etkili olan sağanak yerini, sabah saat 08.00'den itibaren kara bıraktı.

En son 6 yıl önce karın yağdığı turistik ilçede, evlerin çatıları ve kırsal kesimdeki zeytin bahçeleri ile ağaçlık alanlar beyaza büründü.

45 DAKİKA SÜRDÜ

Yaklaşık 45 dakika boyunca yağan kar, daha sonra yerini sulu kara bıraktı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ise sürücüleri şehir içi yollarda meydana gelebilecek don ve buzlanmalara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kuşadası'na kar yağdı ViDEO