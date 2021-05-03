Kuşadası'nda görülen siyah yılanlar endişe yarattı

3 metre uzunluğunda olan yılanların öldürülmemesi gerektiğini söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Adı 'Dlichophis Jugularis' olan bu türün zehirli olmadığını belirledik" dedi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinin farklı mahallelerinde son günlerde görülen siyah renkli yılanlar, bölge halkı arasında endişeye yol açtı.

Yaklaşık 3 metre uzunluğunda olan yılanlarla ilgili ihbarların artması üzerine Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), bir çalışma başlattı.

Çalışmada, dernek başkanı Bahattin Sürücü ve beraberindeki uzman ekip, yılanların son görüldüğü Alacamescit Mahallesi'ne giderek saha incelemesi yaptı.

Yapılan araştırmada yılanların, Latince adı 'Dlichophis Jugularis’ olan zehirsiz bir türe ait olduğu belirlendi.

“KESİNLİKLE ÖLDÜRMEYİN”

Yılanların kış uykusundan uyanma vaktinin, koronavirüs salgını nedeniyle tam kapanma dönemine denk geldiğini belirten Bahattin Sürücü, "Kuşadası'nda görülen zehirli olmayan kara yılanların davranışları normal. Baharın gelmesiyle birlikte kış uykusundan uyandıkları için kendilerini göstermeye başladılar. Yılanları görenlerin sakin kalması ve onları rahatsız etmemeleri çok önemli. Zehirsiz oldukları için insanlara zarar vermeleri mümkün değil. Bu nedenle kesinlikle öldürmeyin. Doğayı bütüncül olarak korumak ve yaban hayatı için hayvanlara yer bırakmak zorundayız. Pandemi gösterdi ki doğal yaşama müdahale edildiğinde bunun en büyük zararını insanlık çekiyor." diye konuştu.