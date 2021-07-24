Kuşadası’ndaki Milli Park’ta şezlong ve şemsiye kiralama ücretine tepki

Milli Park'taki plajlarda belirlenen şezlong ve şemsiye kiralama fiyatlarına tatilciler "2 şezlong 1 şemsiye 200 TL. Yazıktır, günahtır" diyerek tepki gösterdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı içindeki plaj, lokanta ve büfe işletmecilerinin uyguladığı fiyat politikası, bayram tatili için bölgeye gelenlerin tepkisini çekti.

Milli parktaki plajların belirli bölümü halkın ücretsiz kullanımına sunulurken, diğer bölümü ise işletmecilere ayrıldı.

2 ŞEZLONG, 1 ŞEMSİYE 200 TL

Halka ücretsiz hizmet veren bölümdeki yoğunluk nedeniyle işletmelerin bulunduğu plajlara yönelen tatilciler, şezlong ve şemsiye için talep edilen fiyatları yüksek buldu.

Fiyatlara tepkilerini sosyal medyadan dile getiren tatilciler, Dilek Yarımadası Milli Parkı gibi doğa harikası bir yerde halkın bu tür hizmetlerden daha ucuza faydalanması gerektiğini söyledi,

Bazı mesajlarda "Bu kadar da olmaz! 2 şezlong 1 şemsiye 200 TL. Yazıktır, günahtır" ifadelerine yer verildi.

MİLLİ PARKI BIRAKIP, BAŞKA PLAJA GİTTİLER

Yakınlarıyla Kurban Bayramı tatili için Kuşadası'na geldiklerini belirten Mert Erdem, "Milli Park bize çok keyifli ve hoş bir ortam sunuyor. Ancak 2 şezlong ve 1 şemsiye için talep edilen fiyat çok yüksek" dedi.

Kuşadası'ndaki tatilciler, Milli Park'taki plajlarda yoğunluk ve fiyat politikası nedeniyle ilçedeki diğer belediye plajlarını tercih etti.