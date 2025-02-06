Kütahya Domaniç'te kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

DHA

Kütahya'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor..

Domaniç’te hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereye kadar düşerken, aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle 1500 rakımlı Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

ÇOK SAYIDA ARAÇ YOLDA KALDI

Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Bursa’nın İnegöl ilçesine giden Kocayayla geçidinde çok sayıda araç yolda kalırken, ağır vasıta ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmiyor.