Kütahya Simav'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha
Haber Merkezi

Kütahya sallanıyor..

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'da deprem meydana geldiğini açıkladı.

3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Depreme ilişkin detayları AFAD sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

Paylaşımında, merkez üssü Simav olan depremin 3.8 büyüklüğünde gerçekleştiğini bildirdi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ

Saat 20.07'de gerçekleşen depremin derinliği 11.31 kilometre olarak açıklandı..

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

4.2 ŞİDDETİNDE DEPREM

Öte yandan Simav'da saat 14.38'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti..

ensonhaber icon
Dilay Kaynak
Editor