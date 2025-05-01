Kütahya Simav'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha

Haber Merkezi
Kütahya sallanıyor..
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'da deprem meydana geldiğini açıkladı.
3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Depreme ilişkin detayları AFAD sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.
Paylaşımında, merkez üssü Simav olan depremin 3.8 büyüklüğünde gerçekleştiğini bildirdi.
DEPREMİN DERİNLİĞİ
Saat 20.07'de gerçekleşen depremin derinliği 11.31 kilometre olarak açıklandı..
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4.2 ŞİDDETİNDE DEPREM
Öte yandan Simav'da saat 14.38'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti..
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