İHA
Kütahya'da herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
Gediz ilçesinde çiftlikten kaçan deve kuşu, kendini yola attı.
Kara yolunda seyir halindeyken deve kuşu gören ve panik yaşayan vatandaşlar, ihbarda bulundu.
Sahibine teslim edildi
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Hacıbaba Mahallesi mevkiinde bulunan deve kuşunu zarar vermeden yakaladı.
Ekiplerin araştırma sonucu deve kuşunun sahibi bulunarak kendisine teslim edildi.
O anlar kamerada
Deve kuşunun çiftlikten kaçtığını belirten sahibi, bulunmasını sağlayan ekiplere teşekkür etti.
Deve kuşunun trafikteki anları kameraya yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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