Kütahya'da artçı depremler nedeniyle geceyi dışarıda geçiriyorlar

AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.38'de merkez üssü Simav olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

DEVAM EDEN ARTÇILAR PANİK YARATTI

Ardından saat 20.07'de yine 3,8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.

Depremlerin merkez üssü Yemişli köyünde yaşayan vatandaşlar, devam eden artçılar nedeniyle evlerinden dışarı çıktı.

Geceyi dışarıda geçiren köylüler, sokak arasında ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

"KORKUDAN EVLERİMİZE GİREMİYORUZ"

Köy muhtarı İsmail Aydoğdu, AA muhabirine, devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine girmeye korktuklarını söyledi.

Endişeli bekleyişlerinin sürdüğünü belirten Aydoğdu, "Bölgede hava yağışlı. Korkudan evlerimize giremiyoruz. Köylülerimiz ateşin başında ısınıyor." dedi.