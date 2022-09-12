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    Kütahya'da bahçeden topladıkları sebzeler için not ve para bıraktılar

    Kütahya'da Bayram Koç'un bahçesinden sebze topladıktan sonra bahçeye not ve para bırakıp helallik istediler.
    • 12.09.2022 - 01:41
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    Kütahya'da bahçeden topladıkları sebzeler için not ve para bıraktılar

    Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı İsaköy köyünde yaşayan Bayram Koç, köyün yaklaşık 500 metre dışındaki bahçesine sebze toplamaya gittiğinde fasulye çubuğuna asılı bir poşet içine bırakılan 50 lirayı gördü.

    "Parayı aldığımız salatalık ve domates yerine kabul ederseniz seviniriz"

    Koç, para ile beraber üzerinde "Buraya araziye geldiğimizde yemek için salatalık ve domateslerinizden aldık birkaç defa. Hakkınızı helal edin. Kim olduğunuzu bilmiyoruz, o yüzden soramadık, izin alamadık. Bu parayı da aldığımız salatalık ve domates yerine kabul ederseniz çok seviniriz. Hakkınızı helal edin. Rabbim bahçenize, ailenize bereket versin. Sağlıcakla kalın." yazılı not buldu.

    Yaşadığı olayı anlatan Koç, yaklaşık 50 yıldır ailesi ile birlikte çiftçilikle uğraştığını ve hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

    Kütahya da bahçeden topladıkları sebzeler için not ve para bıraktılar #1

    "Poşeti açtığımda içinde 50 lira para ve kağıda yazılmış not gördüm"

    AA'nın haberine göre, notu okuduğunda duygulandığını anlatan Bayram Koç, şunları kaydetti:

    "Bahçemde yetiştirdiğim taze fasulyelerin çubuğuna asılı bir poşet görünce merak ettim. Poşeti açtığımda içinde 50 lira para ve kağıda yazılmış not gördüm. Notta, bahçemden salatalık ve domates aldıkları ve karşılığında da para bırakarak helallik istedikleri yazıyordu. Bu olay karşısında, böyle insanların var olmasından dolayı gururlandım. Dünyada ne iyi insanlar varmış dedim."

    Not ve para bırakanlara hakkını helal ettiğini de kaydeden Bayram Koç, "Keşke parayı bırakmasalardı. Bahçeme zarar vermemek şartıyla her zaman buradan sebze alıp yiyebilirler." dedi.

    Kütahya da bahçeden topladıkları sebzeler için not ve para bıraktılar #2


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