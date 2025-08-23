Kütahya’da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

Kütahya'da Tavşanlı'da gece geç saatlerde ilçeye bağlı Başköy köyünde yangın çıktı.

Köyde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle bitişikteki 2 eve daha sıçradı.

YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Alevler metrelerce yükseğe ulaşırken, ihbar üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Alevler arasında kalan 3 evde de büyük çapma hasar meydana geldi.

Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.