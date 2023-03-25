Kütahya'da iki araç kazaya karıştı: 1 ölü, 3 yaralı Kütahya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İHA

Gediz-Kütahya karayolunun 15. kilometresinde, Mustafa T. (52) yönetimindeki 35 AR 1722 plakalı otomobil, İzzet Aykı (55) idaresindeki 07 BBP 530 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Sürücü yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

Kazada sürücü İzzet Aykı olay yerinde hayatını kaybederken, Dilber A. (57), Sıddıka A. (75) ile diğer otomobilin sürücüsü Mustafa T. yaralandı.

Araçta sıkışan İzzet Aykı'nın cesedini Gediz Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonrası çıkartılabildi.

Yaralılar tedavi altında

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aykı'nın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna götürüldü.