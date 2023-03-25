Kütahya'da iki araç kazaya karıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İHA
Gediz-Kütahya karayolunun 15. kilometresinde, Mustafa T. (52) yönetimindeki 35 AR 1722 plakalı otomobil, İzzet Aykı (55) idaresindeki 07 BBP 530 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Sürücü yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı
Kazada sürücü İzzet Aykı olay yerinde hayatını kaybederken, Dilber A. (57), Sıddıka A. (75) ile diğer otomobilin sürücüsü Mustafa T. yaralandı.
Araçta sıkışan İzzet Aykı'nın cesedini Gediz Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonrası çıkartılabildi.
Yaralılar tedavi altında
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aykı'nın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna götürüldü.