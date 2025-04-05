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İHA

Gediz-Kütahya karayolunun 26. kilometresinde, Yunuslar köyü mevkiinde, Kütahya istikametinden Gediz istikametine seyir halinde olan N.K. (60) yönetimindeki 31 APJ 75 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

TIR, ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Tır, yolun sol tarafına geçerek aynı istikamette seyir halinde olan Ramazan Şakir Yılmaz (21) idaresindeki 43 UZ 557 plakalı aracın üzerine devrildi.

Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan T.E. (43) yönetimindeki 26 AFM 680 plakalı araç ise kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yaparak yol ortasındaki trafik levhasına çarptı.

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Meydana gelen feci kazada, 43 UZ 557 plakalı araç sürücüsü Ramazan Şakir Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta yolcu olarak bulunan İ.Y. ise yaralandı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.