LGS tercihleri ne zaman bitiyor? 2025 LGS tercihleri son tarih…

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih dönemi 14 Temmuz itibarıyla resmen başladı.

Öğrenciler, hayal ettikleri liselere yerleşebilmek için tercih listelerini oluşturmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yılki okul kontenjanları ile geçtiğimiz yıla ait yüzdelik dilim verilerini e-Okul sistemi üzerinden erişime açtı.

2025 LGS Tercih Kılavuzu doğrultusunda tercih işlemleri adım adım sürdürülürken, lise hayali kuran öğrenciler için takvim işlemeye devam ediyor.

Öğrencilerin en fazla 10 okul tercihi yapabileceği bu süreçte, her tercih büyük önem taşıyor.

Peki, LGS tercihleri ne zaman sona eriyor? İşte tercihlerin son günü

2025 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı “2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu”na göre, öğrenciler 14 Temmuz itibarıyla tercihlerini yapmaya başladı.

Tercih süreci, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü sona erecek. Bu tarihten sonra sistem kapanacak ve tercih listelerinde herhangi bir değişiklik yapılamayacak.

MERKEZİ YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları ve mesleki teknik Anadolu liselerinin teknik programlarına yerleştirmenin, merkezi sınav puan üstünlüğüne göre yapılacağını duyurdu.

Adaylar, sınavla öğrenci alan okullar arasından en fazla 10 tercihte bulunabilecek.

Puanların eşitliği halinde sırasıyla şu kriterler devreye girecek: