LGS'ye giremeyen öğrenciler ne yapacak? 2025 sınavsız lise tercihi…

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları için nefesler tutuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, sonuçları http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tradreslerinden ilan edecek.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte lise tercih süreci de resmen başlayacak.

Ancak LGS'ye katılım zorunlu olmadığı için bu yıl da sınava girmeyen binlerce öğrenci bulunuyor.

Peki sınava katılmayan öğrenciler için süreç nasıl işleyecek?

2025 LGS’YE GİRMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılamayan öğrenciler için lise tercih süreci farklı bir şekilde işliyor. Merkezi sınava girmeyen adaylar, Yerel Yerleştirme ve Pansiyonlu Okullar üzerinden lise tercihi yapabilecek.

YEREL YERLEŞTİRME NEDİR?

Yerel yerleştirme, öğrencilerin sınavsız olarak yerleşebileceği sistemdir. Bu yerleştirmede, öğrencilerin ikamet adresi, ortaokul başarı puanı (OBP) ve devamsızlık durumu dikkate alınıyor. Eşitlik durumunda ise son üç yılın yıl sonu başarı puanları (6, 7 ve 8. sınıf) sırasıyla değerlendirmeye alınıyor.

Veliler, tercih döneminden önce mutlaka çocuğun ikametgah adresini e-Devlet üzerinden güncellemelidir. Aksi takdirde sistem hatalı yerleştirme yapabilir.

MERKEZİ YERLEŞTİRME Mİ ÖNCELİKLİ, YEREL Mİ?

Eğer tercih listesinde hem merkezi hem de yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar varsa, sistem önce merkezi yerleştirme sonuçlarına göre hareket eder. Öğrenci merkezi yerleştirme ile bir okula yerleşemezse, ardından yerel tercihler devreye girer. Yerel tercihlerin de dolu olması durumunda, pansiyonlu okullar değerlendirilir.

Merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan okullarda taban puanlar LGS yüzdelik dilimine göre belirlenirken, yerel yerleştirmede OBP esas alınır. Bu nedenle her yıl yerel yerleştirmedeki puanlar okuldan okula değişiklik gösterebilir.

TERCİHLER NASIL ONAYLANACAK?

Öğrenci ve veliler tercih işlemlerini e-Okul sistemi üzerinden yapacak. Ancak tercihlerin geçerli sayılması için herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne giderek onaylatmaları gerekiyor.