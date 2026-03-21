Liste açıklandı: Aracınızda yoksa cezası 1.246 lira

Trafikte denetimler artık çok daha sıkı ve cezalar da ciddi şekilde arttı.

Özellikle araçta bulunması zorunlu ekipmanlar tek tek kontrol ediliyor ve en küçük eksikte bile ceza kesiliyor.

Birçok sürücünün farkında olmadığı bu detaylar, 2026 yılı itibarıyla 1.246 TL’lik ceza ile sonuçlanabiliyor.

Yola çıkmadan önce aracınızı kontrol etmemek, cebinizi yakabilir.

İşte, eksik olmaması gereken ekipman listesi...

ARAÇTA ZORUNLU EKİPMANLAR 2026:

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda araçlarda bulunması zorunlu olan belge ve ekipmanlar açıkça belirtilir.

İlgili belge ve ekipmanların bulunmadığı veya kullanılır halde olmadığı, kolluk kuvvetlerince tespit edilirse sürücüye cezai işlem uygulanır.

Araç muayenesinden geçmek ve trafikte güvenli sürüş için otomobillerde bulundurulması zorunlu temel ekipmanlar; ilk yardım çantası, yangın söndürme tüpü, iki adet üçgen reflektör, stepne (yedek lastik), kriko, bijon anahtarı ve çekme halatıdır.

Bunun yanında pense, tornavida, el feneri gibi ekipmanlar da zorunlu olmasa da acil durumlarda hayat kurtarıcı olabiliyor.