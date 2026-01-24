M5 Üsküdar-Samandıra metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak? Açıklama geldi M5 Üsküdar-Samandıra metro hattı için Metro İstanbul'dan kritik bir duyuru geldi. Metro hattını kullanacak vatandaşlar, “Üsküdar-Samandıra metrosu kapalı mı, neden kapalı? M5 metro ne zaman açılacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

Göster Hızlı Özet M5 Üsküdar-Samandıra metro hattı, entegrasyon testleri nedeniyle 23 Ocak Cuma saat 23.59'dan itibaren geçici olarak kapatılacak.

Hat, 26 Ocak Pazartesi saat 06.00'da yeniden açılacak.

M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattını kullanan İstanbullular güne ulaşım haberiyle başladı. Metro İstanbul, hattın yeni etaplarla uyumlu hale getirilmesi amacıyla yürütülen entegrasyon testleri nedeniyle geçici bir kapanma kararı alındığını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren duraklarda yoğunluk oluşurken, gözler seferlerin başlayacağı saate çevrildi. Peki, M5 metrosu ne zaman açılacak? M5 METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK? Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli yolcularımız; Üsküdar Sultanbeyli'ye kavuşuyor. Samandıra Merkez–Sultanbeyli uzatma etabının hizmete açılmasıyla birlikte, Üsküdar–Sultanbeyli arasında ulaşım süresi 150 dakikadan 50 dakikaya düşecek. Uzatma etabının entegrasyon çalışmaları kapsamında yapılması zorunlu testler nedeniyle M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı'nda belirtilen tarihlerde işletme düzenlemesi yapılacaktır. Bu kapsamda; 23 Ocak Cuma günü saat 23.59 itibarıyla hat geçici olarak işletmeye kapatılacak, 24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günleri hizmet verilemeyecek ve bu günlerde Gece Metrosu hizmeti sunulamayacak, 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla hat yeniden işletmeye açılacaktır. Bu süre boyunca, Gece Metrosu seferleri süresini de kapsayacak şekilde, hat güzergâhında İETT otobüsleriyle ulaşım sağlanacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

