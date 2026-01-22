Mağaza fiyatlarını unutun! ŞOK’a Columbia mont ve UGG botlar geliyor: İşte fiyatları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ŞOK Marketler, 24 Ocak 2026 Cumartesi itibarıyla geçerli olacak hafta sonu aktüel kataloğunu duyurdu.

“Cumartesi Fırsatlarını Şok Seviyoruz” etiketiyle hazırlanan kampanya kapsamında çok sayıda ürün, hem ŞOK mağazalarında hem de Cepte ŞOK uygulamasında eş zamanlı olarak satışa sunulacak.

Elektronikten ev yaşamına, teknolojik aksesuarlardan giyime kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle katalog, özellikle hafta sonu alışverişi planlayan tüketicilerin radarına girdi.

ŞOK’un 24 Ocak 2026 aktüel kataloğunda giyim ve ayakkabı kategorisi de öne çıkıyor.

Kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Columbia mont çeşitleri, UGG botlar ve New Balance ayakkabılar, kampanya kapsamında satışa sunulacak.

İşte ŞOK 24 Ocak aktüel katalog: