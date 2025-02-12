Malatya merkezli iki ilde fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

İHA

Malatya’da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince fuhuş çetesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ELE GEÇİRİLENLER

Malatya ve Antalya’da 11 ikamet, 2 araç ve 1 işyerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 63 adet fişek, 2 adet havalı tabanca, 1 adet laptop bilgisayar, 1 adet bilgisayar kasası, 6 adet cep telefonu,2 adet kayıt cihazı, 4 adet isim ve kayıtların tutulduğu defter ve muhtelif eşya ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

16 kadının zorla fuhşa sürüklendiğinin tespit edildiği operasyonlarda, "fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama suçuna iştirak eden/bilgi sahibi olan" toplamda 32 şahıs gözaltına alındı.

Şahıslardan 2’si savcılıkça, 6 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.