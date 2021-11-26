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    Malatya'da 32 kaçak göçmen yakalandı

    Malatya'da polis tarafından kaçak göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 kaçak göçmen yakalandı.
    • DHA
    • 26.11.2021 - 18:41
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    Malatya'da 32 kaçak göçmen yakalandı

    Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kentte kaçak göçmenlere yönelik operasyon yaptı.

    İstihbarat çalışmalarında Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 32 kaçak göçmenin sahte belgelerle yasa dışı yollardan yurda girdiği tespit edildi.

    YAKALANAN 32 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLECEK

    Yapılan operasyonda kovalamaca sonucu yakalanan göçmenler, polis ekiplerince emniyete götürülerek önce acil ihtiyaçları karşılandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenlerin sınır dışı edileceği belirtildi.

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