Malatya'da 6'ncı kattan düşen kadın ağır yaralandı

İHA

Malatya'da gece saat 22.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi'nde Nakkaş Sokak'ta bulunan bir apartmanın 6'ncı katında ailesiyle birlikte yaşayan 41 yaşındaki C.Ö.K., balkondan bir alttaki katın sundurmasına oradan ise apartmanın bahçesine düştü.

AĞIR YARALANDI

Komşuların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, bilinci kapalı olan genç kız Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren C.Ö.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.