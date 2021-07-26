Euro
10.1073
0.39%
Dolar
8.5565
0.09%
Altın
494.38
-0.22%
Borsa
1.349
-0.18%
Bitcoin
319.692
8.37%
EXEN Coin
25.12
1.78%
25ºC
İstanbul
Açık 25 C

    Malatya'da balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

    Malatya'da dengesini kaybederek balkondan, zemine düşen 1 yaşındaki çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 26.07.2021 - 23:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

    Olay, Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi’nde meydana geldi.

    EVİNİN BALKONUNDAN ZEMİNE DÜŞTÜ

    Edinilen bilgilere göre, Ayvalık Sokak’ta bulunan bir site içerisinde 1 yaşındaki A.F.B. evlerinin balkonundan zemine düştü. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Polis olayın gerçekleştiği ikamette inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Malatya da balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir