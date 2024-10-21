Malatya'da bir kişi evinde depremle oluşan çatlakları bez parçaları ile kapattı

DHA

Kale ilçesinde 16 Ekim’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Siirt’te, Algül Mahallesi’nde yaşayan 5 çocuk babası Murat Orhan'ın yaşadığı müstakil ev de hasar gördü..

Oluşan çatlakları bez parçalarıyla dolduran Orhan, evlerinin oturulamaz hale geldiğini belirtti.

Deprem yardımından faydalanamadığını belirten Orhan "45 yıl önce babam yapmıştı. Hiçbir mühendislik çalışması yok. Babam kendisi zaten kalıpçı, inşaat sektöründe uzun yıllar usta olarak çalıştı. O dönem imkanı olmadığı için kendi imkanıyla inşa etti. Tabii hanenin nüfusu artınca, zemin kata bir kat daha ekledi. 20 yıldır da üst kat var" dedi..

"DEPREMDE EV OLDUKÇA HASAR GÖRDÜ"

Yetkililerin incelemesinde evin büyük hasar aldığını belirten Orhan, şu ifadeleri kullandı: