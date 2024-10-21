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Malatya'da depremden etkilenen 21 okulda ders zili yeniden çaldı

Malatya'da depremden etkilenen 21 okulda ders zili yeniden çaldı Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle 21 okulda eğitime ara verilmişti. Ancak Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çabalarıyla okulların onarımları tamamlandı ve dersler tekrar başladı.