Malatya'da depremden etkilenen 21 okulda ders zili yeniden çaldı

AA
Türkiye depremlerle yüzleşmeye devam ediyor.
16 Ekim Çarşamba günü Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem ise vatandaşlarda büyük korkuya yol açmıştı.
Malatya Valiliği, Kale ilçesinde meydana gelen depremde, küçük çaplı boya ve sıvalarında meydana gelen bozulmalar nedeniyle 21 okulda eğitim ve öğretime ara verilmesine karar vermişti.
ONARIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, depremin hemen ardından okullarda başlattığı onarım işlemlerini tamamladı ve depremden etkilenen okullarda çalışmaların bitmesiyle bugün eğitim ve öğretime tekrar başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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