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İHA

Malatya'nın, Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

10'UNCU KATTA DEPREM ANI

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde bir apartmanın 10’uncu katında temizlik yapan bir işçi, aniden duyduğu gürültü ile deprem olduğunu fark etti. Yaşadığı korku dolu anlar, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

"LA İLAHE İLLALLAH" DİYEREK KAÇTI

Deprem sırasında büyük bir panik yaşayan temizlik işçisi, "La ilahe illallah" diyerek hızla olay yerinden kaçmaya çalıştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.