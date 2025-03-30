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DHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ramazan ayı süresince Malatya'da depremzedeler için kurulan çadırlarda 'Ramazan Panayırı' etkinliği düzenledi. Ramazan Bayramı dolayısıyla, bakanlık personeli çadırda görev yaparak depremzedeleri konteynerlerinde ziyaret edip bayramlarını kutladı.

KONTEYNER KENTİ DOLAŞIP HEDİYELER VERDİLER

Kent merkezinden Malet Konteyner Kent'e kadar süslenmiş araçlarla gerçekleştirilen konvoyda, maskotlar ve bando ekibi eşliğinde tüm konteyner kenti dolaşan ekip, depremzedelere çeşitli hediyeler sunarak bayramlarını tebrik etti.