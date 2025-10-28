Malatya'da elinden silahla vurulan kişi yaralandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Malatya'da gece saat 23.15 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi Venk Yolu mevkiinde E.A. (31) tabanca ile açılan ateş sonucu sol elinden yaralandı.

YARALI KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Yaralı şahıs kendi imkanlarıyla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı.

E.A.'nın ifadesinde çelişkili beyanlarda bulunduğu öğrenilirken şahsın kendisini mi vurduğu yoksa olayın bir başkası tarafından mı gerçekleştirildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.