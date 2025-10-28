Abone ol: Google News

Malatya'da elinden silahla vurulan kişi yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen silahlı yaralanma olayında 31 yaşındaki bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 05:57
  • Malatya'nın Battalgazi ilçesinde E.A. adlı kişi silahla elinden vurularak yaralandı.
  • Yaralı, kendi imkanlarıyla hastaneye gidip tedavi altına alındı.
  • Olayın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Malatya'da gece saat 23.15 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi Venk Yolu mevkiinde E.A. (31) tabanca ile açılan ateş sonucu sol elinden yaralandı.

YARALI KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Yaralı şahıs kendi imkanlarıyla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı.

E.A.'nın ifadesinde çelişkili beyanlarda bulunduğu öğrenilirken şahsın kendisini mi vurduğu yoksa olayın bir başkası tarafından mı gerçekleştirildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.   

