İHA
Malatya'da saat 20.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi’nde, Derya Sokak'ta karşılaşan M.E. ile E.E. (23) isimli iki arkadaş arasında “kız” meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Kız meselesinden silah ateşlendi
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.E., E.E.’ye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu boğaz kısmına kurşun isabet eden genç ağır yaralandı.
E.E.’nin kanlar içerisinde yere yığıldığını gören M.E., genci araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bırakarak kayıplara karıştı.
Ağır yaralı halde tedavi altına alındı
Hastanede tedavi altına alınan E.E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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