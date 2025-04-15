Malatya'da halı sahada maç yapan polis memuru kalp krizi geçirdi

İHA
Malatya'da saat 22.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde, Mıhlıdut Caddesi üzerindeki bir halı sahada arkadaşları ile birlikte futbol oynayan polis memuru G.Ö. aniden fenalaşarak yere düştü.
POLİS MEMURU AMELİYATA ALINDI
Kalp krizi geçirdiği belirlenen polis memuru, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mesai arkadaşlarını yalnız bırakmayan çok sayıda polis hastaneye akın ederken, polis memuru ameliyata alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış