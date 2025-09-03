Malatya’da hasat başladı: Çiftçinin yüzünü güldürüyor, kilosu 500 TL’den satılıyor

Türkiye’de kayısı üretimiyle öne çıkan Malatya’da geçtiğimiz aylarda yaşanan don olayı nedeniyle kayısı üretimi hayal kırıklığı yaratmıştı.

Birçok üreticinin olumsuz etkilendiği don olayının ardından üreticilerin yüzünü güldüren hasat başladı.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yetişen kurutmalık üzüm adeta üreticiye can suyu oldu. Dondan etkilenmeyen üzümlerde hasat dönemi başlarken kilo fiyatı dikkat çekti.

KİLOSU 500 TL’DEN SATILIYOR

Akçadağ’ın Doğanlar Kırtekeler mevkiinde yaklaşık 300 dönümlük alanda yetişen üzümler, hasat edilmesinin ardından kurutma alanına serilmeye başlandı.

Yaklaşık olarak 48 saat güneşin altında bekletilen üzümler, kurutma işleminin ardından özenle toplanarak hem yurt içinde hem yurt dışında satışa çıkıyor.

Üzüm üreticisi Yusuf Kırteke ise bu yıl hem yüksek kalite hem de yüksek rekolte elde ettiklerini vurguladı. Ürünlerini kilogramı 500 TL'den satışa sunmaya hazırlandıklarını belirten Kırteke, yoğun bir taleple karşılaştıklarını söyledi.

Kırteke, "Siparişlerimiz sadece yurt içinden değil, yurt dışından da geliyor. Yüksek kalite ve lezzetimiz sayesinde ürünlerimize büyük bir ilgi var. Bu durum, bizi ve tüm üreticileri mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.